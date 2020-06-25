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Легендарный боксёр Рой Джонс надел советскую пилотку и посетил парад Победы. Фото, видео

Легендарный боксёр Рой Джонс надел советскую пилотку и посетил парад Победы. Фото, видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Знаменитый американский боксёр Рой Джонс, у которого есть гражданство Российской Федерации, посетил парад Победы в Москве, который состоялся вчера, 24 июня, и был посвящён Параду Победы, который прошёл в тот же день в 1945 году. Спортсмен опубликовал соответствующие фото и видео на своей странице в «Инстаграме».

«Парад Победы, 1945-2020», — подписал он пост.

Если у вас не отображаются фотографии и видео, их можно посмотреть в «инстаграме» Роя Джонса.

51-летний Джонс — бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории. Чемпион мира в средней (версия IBF, 1993-1994), второй средней (версия IBF, 1994-1996), полутяжёлой (версия WBC, 1997, 1997-2002 и 2003-2004; версия WBA, 1998-2002; версия IBF, 1999-2002), в первой тяжёлой (версия WBU, 2013-2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжёлой (версия WBA, 2003) весовых категориях.

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