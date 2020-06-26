Боец MMA Минаков рассказал, как подрался на улице с «то ли пьяным, то ли наркоманом»

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков рассказал историю, случившуюся с ним около двух месяцев назад, когда ему пришлось подраться с человеком, который, по его мнению, неадекватно себя вёл.

«Пару месяцев назад было, здесь, в Москве, около дома. То ли пьяный, то ли наркоман доколебался. Что-то спросил и всё шел за мной, за руку меня хватал. Видно, что парень неадекватный, еще и 60-70 кг бараньего веса. Что-то хотел, а сформулировать, что именно, не мог. Начал буянить. Я дал ему хорошую пощечину, развернул и добавил пендаль. А по-другому как?

Порой приходится так поступать, есть необходимость. Когда нет реакции, многие начинают хамить, даже адекватные люди. Когда человек видит, что ты не реагируешь, он пытается на тебя давить. Даже несмотря на то, что ты большой, сильный.

Я сейчас смотрю, всякие пранкеры, хамьё занимаются провокациями. Если бы ко мне подошел товарищ из этой среды — сто процентов получил бы по шее. Неважно, пранк это или нет. Это провокация», — цитирует Минакова «Спорт-экспресс».