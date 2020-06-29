Емельяненко — Исмаилову: буду гасить ух как жёстко. Сколько прухи теперь!

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к другому бойцу MMA Магомеду Исмаилову в преддверии поединка, который состоится в Москве 24 июля. Напомним, изначально бой Емельяненко и Исмаилова должен был состояться на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

«Лысый, теперь я гасить тебя буду в ринге ух как жёстко, ух как сильно! Мне не остановиться, когда я в зале работаю, я не чувствую нагрузки, я не чувствую усталости. Могу утром зайти, а вечером выйти.

Ух сколько у меня прухи теперь! Ух бить тебя буду, лысый, ух бить. Держись, готовься. Тренируй свою лысую голову», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в его «инстаграме».