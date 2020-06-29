Порье и Хукер избежали длительного медицинского отстранения, несмотря на госпитализацию

Сразу три бойца UFC были отстранены от боёв на полгода в связи с медицинскими заключениями после турнира UFC Вегас 4, сообщает MMAJunkie. При этом все хедлайнеры турниры сумели избежать длительных отстранений по медицинским показаниям. Напомним, после боя участники главного события турнира — Дастин Порье и Дэн Хукер — были доставлены в больницу, однако в итоге оба были отстранены от боёв только на 60 дней.



Бой Порье и Хукера завершился победой Дастина решением судей.



Напомним, поединок Порье и Хукера получил бонус «Лучший бой вечера». Для Дастина встреча на турнире UFC Вегас 4 стала первой с сентября минувшего года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Хукера, то новозеландец потерпел первое поражение c декабря 2018 года. На бой с Дастином Порье он выходил после серии из трёх побед.

Порье и Хукер госпитализированы после поединка на турнире UFC Вегас 4