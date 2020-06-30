Янькова прокомментировала скандал с фейком вокруг её фото

Российская девушка-боец смешанных единоборств Анастасия Янькова прокомментировала информацию о скандале, вокруг её фотографии. Снимок Яньковой в США выдают за фото жертвы сторонницы протестного движения Black Lives Matter. На самом деле, авторы идеи распространения фейка используют фото россиянки, сделанное после турнира Bellator.

«Первый раз эту мою фотографию использовала девушка в «Инстаграме», которая на этом фото построила целый аккаунт. Она писала под ней, что её избивал муж. Её все жалели, она решила на этом построить карьеру блогера. То есть она мою фотографию использовала как свою. У неё всё было успешно. Когда я ей написала, что так делать не надо, она сказала, что её заставили маркетологи. После этого она всё удалила.

А когда пошла история с BLM, то я уже подумала: «Господи, ну как можно верить всему подряд?». Нужно проверять информацию, у нас же век интернета. Если бы из-за этого переживала, это бы ничего не изменило. И таких историй очень много, не только с моей фотографией. Нужно просто не доверять всему, что вы видите», — рассказала Янькова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.