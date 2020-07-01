«Он может сломать лицевые кости». Джонс — о бое с Нганну

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс поделился мнением о возможном поединке с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.

«Хуже всего будет, если он отправит меня в глухой нокаут. Возможно, он сломает мне лицевые кости. Если смириться с тем, что так может быть, всё становится проще. Если он не нокаутирует меня, не сломает лицевые кости, — на моей стороне интеллект, скорость, крепкая челюсть, умение уклоняться и навыки борьбы», — приводит слова Джонса BJ Penn.

Боец заверил, что не сомневается в победе, если только сможет выстоять в первом раунде.

«Да, он опасен. Он может жёстко нокаутировать меня. А если не сможет, то я одержу победу. Мне просто нужно перетерпеть первый раунд, а затем я одержу победу», — добавил он.