«Он может сломать лицевые кости». Джонс — о бое с Нганну
Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс поделился мнением о возможном поединке с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.
«Хуже всего будет, если он отправит меня в глухой нокаут. Возможно, он сломает мне лицевые кости. Если смириться с тем, что так может быть, всё становится проще. Если он не нокаутирует меня, не сломает лицевые кости, — на моей стороне интеллект, скорость, крепкая челюсть, умение уклоняться и навыки борьбы», — приводит слова Джонса BJ Penn.
Боец заверил, что не сомневается в победе, если только сможет выстоять в первом раунде.
«Да, он опасен. Он может жёстко нокаутировать меня. А если не сможет, то я одержу победу. Мне просто нужно перетерпеть первый раунд, а затем я одержу победу», — добавил он.
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