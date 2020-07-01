«Он сошёл с ума и начал писать всякую дичь». Боксёр Гарсия заявил, что нокаутирует Сехудо

Обладатель пояса WBC Silver в лёгкой весовой категории Райан Гарсия заявил, что готов провести поединок по правилам MMA со знаменитым бойцом смешанных единоборств Генри Сехудо. Напомним, в мае Сехудо, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, объявил о завершении карьеры.

«Я написал ему сообщение: парень, ты хорош, не уходи на пенсию, продолжай. А у своих подписчиков я спросил, что они думают о шансах Генри в поединке со мной.

После этого он словно сошёл с ума, начал писать всякую дичь, хотя я и не думал его вызывать. Он понял меня неправильно, и теперь мне придётся его нокаутировать. Он крутой парень, но я его нокаутирую. Я готов драться с ним по правилам ММА. У меня хватит смелости и наглости сделать это», — сказал Гарсия в интервью, опубликованном в «твиттере» ESPN MMA.