Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Говорят, в сентябре будет зрелищно». Тухугов показал фото с Хабибом и его командой

«Говорят, в сентябре будет зрелищно». Тухугов показал фото с Хабибом и его командой
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, сделанную после тренировки. На фото помимо Тухугова (стоит в центре) и Нурмагомедова (сидит слева) есть другие бойцы MMA Ислам Махачев (стоит слева) и двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов (стоит справа).

В подписи к фото Тухугов намекнул, что в сентябре все они, возможно, проведут поединки с с теми или иными соперниками.

«Говорят, в сентябре будет зрелищно и интересно», — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Тухугова.

Что касается Нурмагомедова, то он, как ожидается, в сентябре сразится с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

«Тренируйтесь и будьте добрее». Нурмагомедов показал свежее видео с тренировки по боксу
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020