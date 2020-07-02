«Говорят, в сентябре будет зрелищно». Тухугов показал фото с Хабибом и его командой

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, сделанную после тренировки. На фото помимо Тухугова (стоит в центре) и Нурмагомедова (сидит слева) есть другие бойцы MMA Ислам Махачев (стоит слева) и двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов (стоит справа).

В подписи к фото Тухугов намекнул, что в сентябре все они, возможно, проведут поединки с с теми или иными соперниками.

«Говорят, в сентябре будет зрелищно и интересно», — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Тухугова.

Что касается Нурмагомедова, то он, как ожидается, в сентябре сразится с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.