Конор Макгрегор лайкнул пост с намёком на его переход в рестлинг. Фото
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор лайкнул пост, который был опубликован в «инстаграме» themaclifeofficial. На снимке боец изображён с поясами UFC и WWE — Всемирной лиги рестлинга.
«Все пояса. Как думаете, увидим ли мы когда-нибудь Макгрегора в WWE?» — отмечается в подписи к фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» themaclifeofficial.
Напомним, недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. 31-летний спортсмен выступал в MMA с 2008 года. Последний бой ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего он провёл 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Гэтжи: если я побью Хабиба, Макгрегор вернётся
- 3 июля 2020
-
11:00
-
09:32
-
09:05
-
07:30
-
00:03
- 2 июля 2020
-
23:48
-
22:44
-
21:18
-
20:57
-
18:45
-
17:45
-
16:41
-
15:53
-
15:21
-
14:22
-
13:26
-
12:02
-
11:00
-
09:59
-
09:01
-
01:57
-
00:43
- 1 июля 2020
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:45
-
18:12
-
16:36
-
15:51
-
15:00
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:10
-
09:40
Партнерский контент