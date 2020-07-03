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Конор Макгрегор лайкнул пост с намёком на его переход в рестлинг. Фото

Конор Макгрегор лайкнул пост с намёком на его переход в рестлинг. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор лайкнул пост, который был опубликован в «инстаграме» themaclifeofficial. На снимке боец изображён с поясами UFC и WWE — Всемирной лиги рестлинга.

«Все пояса. Как думаете, увидим ли мы когда-нибудь Макгрегора в WWE?» — отмечается в подписи к фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» themaclifeofficial.

Напомним, недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. 31-летний спортсмен выступал в MMA с 2008 года. Последний бой ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего он провёл 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

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