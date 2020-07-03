«Ушёл великий человек». Боец MMA Вартанян отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Соболезнования Хабибу. Ушёл великий человек. Все говорили, что он идёт на поправку, а тут такая новость. Очень неожиданно.
Я у него тренировался, буду помнить его добрым словом. Абдулманап был волевым тренером, он постоянно нас контролировал, всё шло по плану всегда. Его любимая фраза была — «добавили». Каким он был тренером, таким же был и человеком. Очень грустная новость», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.
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