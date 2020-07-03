Валуев — о скончавшемся отце Хабиба: благодаря его делам Россию знают во всём мире

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Такие новости слышать всегда печально. У меня у самого отец ушёл из жизни преждевременно, многое мог сделать. Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всём мире.

К сожалению, коронавирус никуда пока не ушёл. Так что хочу напомнить соотечественникам, которые поедут куда-то в отпуска, – нужно соблюдать меры безопасности. Вирус не щадит ни молодых, ни стариков», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.