Чемпион UFC Миочич выразил соболезнования Хабибу
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич выразил соболезнования обладателю титула в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, у которого 3 июля скончался отец.
«Искренние соболезнования от моей семьи семье Нурмагомедовых. Пусть покоится с миром», — написал Миочич в социальной сети.
Соответствующий пост можно посмотреть на странице спортсмена в «Инстаграме».
Ещё один известный тяжеловес, экс-претендент на титул Алистар Оверим также поддержал Хабиба Нурмагомедова.
«Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов. Моё сердце вместе с командой и семьёй Хабиба», — написал Оверим на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Его тело уже прибыло в Дагестан, он будет похоронен в родном селении.
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