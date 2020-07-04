Чемпион UFC Миочич выразил соболезнования Хабибу

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич выразил соболезнования обладателю титула в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, у которого 3 июля скончался отец.

«Искренние соболезнования от моей семьи семье Нурмагомедовых. Пусть покоится с миром», — написал Миочич в социальной сети.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице спортсмена в «Инстаграме».

Ещё один известный тяжеловес, экс-претендент на титул Алистар Оверим также поддержал Хабиба Нурмагомедова.

«Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов. Моё сердце вместе с командой и семьёй Хабиба», — написал Оверим на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Его тело уже прибыло в Дагестан, он будет похоронен в родном селении.