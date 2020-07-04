Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чемпион UFC Миочич выразил соболезнования Хабибу

Чемпион UFC Миочич выразил соболезнования Хабибу
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич выразил соболезнования обладателю титула в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, у которого 3 июля скончался отец.

«Искренние соболезнования от моей семьи семье Нурмагомедовых. Пусть покоится с миром», — написал Миочич в социальной сети.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице спортсмена в «Инстаграме».

Ещё один известный тяжеловес, экс-претендент на титул Алистар Оверим также поддержал Хабиба Нурмагомедова.

«Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов. Моё сердце вместе с командой и семьёй Хабиба», — написал Оверим на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Его тело уже прибыло в Дагестан, он будет похоронен в родном селении.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020