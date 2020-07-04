Масвидаль выразил готовность заменить Бёрнса в бою с Усманом

Сегодня, 4 июля, стало известно, что первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс вынужден отказаться от боя на турнире UFC 251, где он должен был биться за титул с обладателем пояса Камару Усманом. У Бёрнса диагностирован коронавирус.

Между тем титульный поединок в полусреднем весе на «Бойцовском острове» ещё можно спасти. Выйти на замену Бёрнсу готов Хорхе Масвидаль. Об этом сообщил промоутер бойца Абрахам Кава.

«По словам менеджера Хорхе Масвидаля Абрахама Кавы, Хорхе полностью готов принять бой с Усманом на коротком уведомлении», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Напомним, на турнире UFC 251 также выступит Пётр Ян, он поборется за титул в легчайшем весе с Жозе Алду.

Вся актуальная информация о турнире UFC 251 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».