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UFC официально объявил о бое Усман — Масвидаль

UFC официально объявил о бое Усман — Масвидаль
Бокс/ММА / UFC 0

В UFC официально подтвердили, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведёт титульный бой с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем. Бой состоится на турнире UFC 251, который пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове».

Ранее стало известно, что первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс вынужден отказаться от боя на турнире UFC 251, где он должен был биться за титул с обладателем пояса Камару Усманом. У Бёрнса диагностирован коронавирус. После отказа Бёрнса промоутер Масвидаля заявил о готовности подопечного заменить Гилберта в бою с Камару.

В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.

Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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