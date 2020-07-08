В ACA выложили проморолик боя Емельяненко — Исмаилов. Видео
Пресс-служба промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) опубликовала проморолик, посвящённый предстоящему поединку российских бойцов MMA тяжеловеса Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который до этого выступал в средней весовой категории.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале ACA MMA.
Напомним, вчера, 7 июля, стало известно, что бой Емельяненко — Исмаилов перенесли из Москвы в Сочи. Изначально спортсмены должны были подраться ещё 3 апреля, но из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, поединок перенесли на 24 июля.
Ранее Исмаилов посмеялся над Емельяненко, записав ответное видео и обозвав его пирожком.
«Ты в натуре пирожок». Исмаилов записал ответное видео для А. Емельяненко
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