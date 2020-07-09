Президент UFC предположил, что Макгрегор возобновит карьеру в 2021-м

Президент UFC Дана Уайт не исключил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в 2021 году в очередной раз вернётся в спорт. Напомним, недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.
«Никто не сомневается, что Конор Макгрегор — один из лучших бойцов в мире. Что сейчас с ним происходит? То, что происходит с бойцами, когда они зарабатывают очень много денег.
Конор невероятно богат. Сейчас он на том этапе, когда ему осталось провести ещё пару боёв. В настоящий момент он приостановил профессиональные выступления. Но я не удивлюсь, если в следующем году он захочет с кем-нибудь сразиться», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу The Herd with Colin Cowherd.
Последний поединок Макгрегор провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.
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