Гришин: в бою Тыбура будет на 13-14 кг тяжелее меня

Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями в преддверии поединка с поляком Марцином Тыбурой. Напомним, бой Тыбура — Гришин состоится 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«На момент боя у нас с Тыбурой будет разница в 13-14 кг в его пользу. Это не критично. Вес не играет роли. Готовность к поединку и климат играют роль. Я готов подраться с Марчином, есть ещё пара ребят в тяжёлом весе, с которыми я мог бы встретиться, но в целом мне тяжело будет составлять конкуренцию быстрым ребятам по 120 кг. В будущем хотел бы спуститься на категорию ниже.
Залы были все закрыты. Тренировки были больше лайтовые: кроссы, железо, мешки. Полноценного тренировочного лагеря у меня не было. Но мы готовы к этой авантюре, я и моя команда. 11 июля покажем свой уровень», — рассказал Гришин в интервью, размещённом на канале UFC Russia в YouTube.
Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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