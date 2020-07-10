В UFC выступили с заявлением о бойце Перри, который ударил пожилого мужчину в ресторане
В UFC опубликовали официальное заявление по поводу инцидента с бойцом Майком Перри, который ударил пожилого мужчину в ресторане.
«В UFC осведомлены и обеспокоены видео с участием Майка Перри. Поведение Перри не отражает позиции и принципов нашей организации.
Перри извинился за своё поведение и признал, что огорчён своим поступком, который может бросить тень на UFC. Он также признал, что у него есть проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем, и сообщил, что незамедлительно обратится за профессиональным лечением, включая психологические консультации. Мы сообщили Перри, что он не получит боя, пока не завершит программу лечения», — приводит заявление UFC журналист Бретт Окамото в своём «твиттере».
Боец UFC Майк Перри ударил пожилого мужчину в ресторане
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