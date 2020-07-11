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Рэпер Баста записал видео в поддержку Петра Яна

Рэпер Баста записал видео в поддержку Петра Яна
Бокс/ММА / UFC 0

Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, выразил поддержку бойцу UFC Петру Яну, который сразится за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду.

«Я записываю это видео в поддержку Петра Яна. Петя, я хочу пожелать тебе удачи, победы. Хочу пожелать хорошего настроения, уверенности. Вся страна болеет за тебя. Ждём прекрасного боя и твоей победы. Всегда рядом», — заявил Баста в «Инстаграме».

Накануне прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 251. После неё спортсмены провели традиционные дуэли взглядов. Так, в последний раз перед поединком в глаза друг другу взглянули Пётр Ян и экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Алду. Турнир по смешанным единоборствам UFC 251 пройдёт в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ян и Алду провели последнюю дуэль взглядов перед турниром UFC 251
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