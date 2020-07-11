Ян: Альдо более опасный соперник, чем Стерлинг

Боец UFC Пётр Ян убеждён, что экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Альдо более опасный соперник, чем топ-боец легчайшего веса Альджамейн Стерлинг.

«Уверен, многие согласятся, что Альдо более опасен, чем Стерлинг. Мне кажется, Жозе победил в бою с Мораесом. Первый раунд был близким, но ближе к концу схватки Мораес просто убегал. Альдо диктовал условия.

Мне кажется, Жозе более разнообразный боец. Конечно, у Стерлинга отличные навыки джиу-джитсу. Но то, как он выбрасывает удары, нисколько не вселяет уверенности. Он работает с дистанции, и его атаки видны, за это его можно наказывать. У него есть пробелы. Убеждён, Альдо более опасен как в ударной технике, так и в борьбе", — приводит слова Яна MMA Fighting.



Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Пётр Ян и Жозе Альдо проведут поединок на турнире UFC 251 и оспорят титул в легчайшем весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 251.