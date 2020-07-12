Казахстанец Жумагулов проиграл в дебютном бою в UFC

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 251. В рамках раннего предварительного карда казахстанец Жалгас Жумагулов встретился с бразильцем Раулианом Пэйвой. Для казахстанца этот бой стал дебютным в UFC.
Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей.
На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем. В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Альдо.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.
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