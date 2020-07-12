Бой Ян — Альдо на UFC 251: прямая трансляция ориентировочно в 6:00 мск

В ночь с 11 на 12 июля мск в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 251 на «Бойцовском острове». В одном из главных поединков вечера россиянин Пётр Ян будет оспаривать титул в наилегчайшем весе. Соперником российского бойца станет бразилец Жозе Альдо.

Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 251.

Чемпионский пояс в наилегчайшем весе стал вакантным после того, как чемпион UFC Генри Сехудо объявил об уходе из ММА. Это произошло сразу после того, как Сехудо защитил титул, победив Доминика Круза. По словам Сехудо, они с возлюбленной решили сосредоточиться на построении семьи.

Напомним, что на турнире UFC 251 пройдут ещё два поединка. В главном событии шоу чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман будет защищать пояс от посягательств Хорхе Масвидаля. А в соглавном бою вечера чемпион промоушена в полулёгком весе Александер Волкановски даст реванш Максу Холлоуэю.