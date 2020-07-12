Пётр Ян стал чемпионом UFC, победив Альдо на турнире UFC 251

В одном из главных боёв главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), в титульном бою легчайшей весовой категории встретились 27-летний россиянин Пётр Ян и 33-летний бразилец Жозе Альдо.

Первый раунд прошёл под контролем российского спортсмена, в начале Яну удалось нанести несколько точных ударов, а концовку пятиминутки завершить удачно проведённым тейкдауном и серией ударов, у Альдо было лишь несколько попыток лоукиков, после одного из которых Пётр оказался на настиле, но достаточно быстро встал в стойку. После активного начала россиянин сбавил темп, поэтому второй раунд напротив – прошёл под контролем Альдо и остался за ним. Уже в третьем и четвёртом раунде россиянин снова взял ход боя под свой контроль. Окончанием всего поединка стал резкий перевод в тейкдаун со стороны Яна в заключительном раунде, после которого он нанёс десяток точных ударов в голову Альдо в следствие чего судья и решил остановить бой, отдав победу россиянину техническим нокаутом.

Таким образом, в UFC теперь два действующих чемпиона из России – это Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян.

Пётр Ян выиграл все 7 поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и один раз потерпел поражение.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.