Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC

После победы 27-летнего россиянина Петра Яна в титульном бою легчайшей весовой категории UFC над 33-летним бразильцем Жозе Альдо в организации стало два обладателя титула из нашей страны. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по количеству действующих чемпионов UFC.
Лидирует в данном рейтинге США, имеющие сразу три действующих обладателя титула – это Джон Джонс в полутяжёлой весовой категории, американец хорватского происхождения Стипе Миочич, выступающий в тяжёлом весе, и нигириец Камару Усман, имеющий паспорт США.
Россия, вышедшая на второе место, имеет двух чемпионов – это Хабиб Нурмагомедов в лёгком весе и Пётр Ян в легчайшей категории.
По одному чемпиону имеют Австралия – Алекс Волкановски (полулёгкий вес), Новая Зеландия – Исраэль Адесанья (средний), Бразилия – Аманда Нуньес (в двух женских весовых – лёгком и легчайшем), Кыргызстан – Валентина Шевченко (наилегчайшая).
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