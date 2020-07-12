Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC

После победы 27-летнего россиянина Петра Яна в титульном бою легчайшей весовой категории UFC над 33-летним бразильцем Жозе Альдо в организации стало два обладателя титула из нашей страны. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по количеству действующих чемпионов UFC.

Лидирует в данном рейтинге США, имеющие сразу три действующих обладателя титула – это Джон Джонс в полутяжёлой весовой категории, американец хорватского происхождения Стипе Миочич, выступающий в тяжёлом весе, и нигириец Камару Усман, имеющий паспорт США.

Россия, вышедшая на второе место, имеет двух чемпионов – это Хабиб Нурмагомедов в лёгком весе и Пётр Ян в легчайшей категории.

По одному чемпиону имеют Австралия – Алекс Волкановски (полулёгкий вес), Новая Зеландия – Исраэль Адесанья (средний), Бразилия – Аманда Нуньес (в двух женских весовых – лёгком и легчайшем), Кыргызстан – Валентина Шевченко (наилегчайшая).