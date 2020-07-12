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Пётр Ян установил рекорд по значимым ударам в бою для легчайшей весовой категории в UFC

Пётр Ян установил рекорд по значимым ударам в бою для легчайшей весовой категории в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

28-летний россиянин Пётр Ян, ставший чемпионов в легчайшей весовой категории в UFC, установил один-статистический рекорд, сообщает аналитик UFC Майкл Кэрролл в «Твиттере».

В противостоянии с 33-летним бразильцем Жозе Альдо россиянин нанёс 194 значимых удара за неполные пять раундов, установив тем самым рекорд для легчайшей весовой категории.

Напомним, что в одном из главных боёв главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), в титульном бою легчайшей весовой категории встретились 27-летний россиянин Пётр Ян и 33-летний бразилец Жозе Альдо. По результатам поединка сильнее оказался представитель России, одержавший победу техническим нокаутом в 5-м раунде боя.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.

Пётр Ян прокомментировал победу в титульном бою над Жозе Альдо на турнире UFC 251
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