Пётр Ян прокомментировал победу в титульном бою над Жозе Альдо на турнире UFC 251

27-летний россиянин Пётр Ян, ставший чемпионом UFC в легчайшей весовой категории, прокомментировал результат боя, выразив всем благодарность за поддержку.
«Знал, что это будет сильный соперник. Потому мы не форсировали, Алду чуть отбил ногу переднюю, потому пришлось не в своей стойке драться. Но мы это сделали. Спасибо всем огромное. Надо было максимально поддавливать, в первой половине боя я старался меньше работать, чтобы он больше вымотался. С третьего раунда начал работать я, и по чуть-чуть начали его разбирать. Спасибо за поздравление (о рождении второго ребенка), огромное спасибо жене, она у меня умничка. Рождение ребёнка очень мотивирует. Это очень приятно, всем спасибо. Спасибо Россия, спасибо по миру всем, всем спасибо», — сказал Пётр.
Напомним, что в одном из главных боёв главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), в титульном бою легчайшей весовой категории встретились 27-летний россиянин Пётр Ян и 33-летний бразилец Жозе Альдо. По результатам поединка сильнее оказался представитель России, одержавший победу техническим нокаутом в 5-м раунде боя.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.
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