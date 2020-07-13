А. Емельяненко: каким-то странным меня здесь сделали!
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» изображение, на котором его фото совмещено с изображением дракона.
«Каким-то странным меня здесь сделали!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту бойца.
«Да ты и сам странный мужик».
«Остановите демонизацию брата Александра!».
«На паспорт».
«Это, скорее всего, эскиз для тату».
38-летний Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.
А. Емельяненко рассказал об участии Харитонова в его конфликте с братом Фёдором
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