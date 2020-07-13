А. Емельяненко: каким-то странным меня здесь сделали!

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» изображение, на котором его фото совмещено с изображением дракона.

«Каким-то странным меня здесь сделали!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту бойца.

«Да ты и сам странный мужик».

«Остановите демонизацию брата Александра!».

«На паспорт».

«Это, скорее всего, эскиз для тату».

38-летний Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.