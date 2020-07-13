«Спасибо, что рядом, пацаны». Пётр Ян поблагодарил свою команду
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, поблагодарил свою команду, которая помогла ему победить на турнире на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, состоявшемся в минувшие выходные. Напомним, Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс UFC в легчайшем весе, который ранее освободил Генри Сехудо.
«Эта была сумасшедшая неделя! Мощная команда — пацаны, спасибо, что рядом. Муха даже подлететь не может, когда вы рядом.
Помятые после боя — а на душе кайф. Проделана огромная работа!» — написал Ян в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям со своей командой.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Петра Яна.
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