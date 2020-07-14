Менеджер Хабиба запретил своим бойцам давать интервью ESPN

Менеджер Али Абдель-Азиз, одним из клиентов которого является действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов, запретил своим подопечным общаться с журналистами телеканала ESPN.
«Я запрещаю ESPN брать интервью у бойцов Dominance, потому что у вас есть репортёр, нацелившийся на моих чемпионов. Вам нужно немедленно провести коррупционное расследование», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».
Так менеджер отреагировал на недавний твит журналиста ESPN Ариэля Хельвани, который написал, что один из клиентов Абдель-Азиза Гилберт Бёрнс должен сразиться с Леоном Эдвардсом, чтобы получить титульный бой с другим его клиентом Камару Усманом.
Ранее Абдель-Азиз показал редкое видео, как боролся с отцом Хабиба Абдулманапом Нурмагомедовым.
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