Менеджер Хабиба запретил своим бойцам давать интервью ESPN

Менеджер Али Абдель-Азиз, одним из клиентов которого является действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов, запретил своим подопечным общаться с журналистами телеканала ESPN.

«Я запрещаю ESPN брать интервью у бойцов Dominance, потому что у вас есть репортёр, нацелившийся на моих чемпионов. Вам нужно немедленно провести коррупционное расследование», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Так менеджер отреагировал на недавний твит журналиста ESPN Ариэля Хельвани, который написал, что один из клиентов Абдель-Азиза Гилберт Бёрнс должен сразиться с Леоном Эдвардсом, чтобы получить титульный бой с другим его клиентом Камару Усманом.

Ранее Абдель-Азиз показал редкое видео, как боролся с отцом Хабиба Абдулманапом Нурмагомедовым.