Пётр Ян объяснил, зачем выходит на бои с флагом России

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, почему выходит на поединки с российским флагом. Напомним, в минувшие выходные Ян победил бразильца Жозе Альдо и завоевал пояс в легчайшем весе, присоединившись в списке чемпионов UFC к Хабибу Нурмагомедову, который удерживает пояс в лёгком весе с апреля 2018 года.

«Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России. Многие люди из России смотрят бои, видят меня с флагом… Это уже некий мой образ. Плюс это мотивация для нашего народа, для молодёжи и российских спортсменов», — приводит слова Яна «Спорт-экспресс».

Также Ян рассказал, как относится к сравнениям с Нурмагомедовым.