Основатель UFC назвал первым российским чемпионом Тактарова, а не Хабиба

По мнению основателя UFC Арта Дэйви, первым чемпионом промоушена из России является Олег Тактаров, а не Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, ранее в официальном «инстаграме» UFC Russia опубликовали фотогалерею, в которой отмечалось, что Тактаров 14 июля 1995 года «выиграл турнир UFC 6 и завоевал пояс победителя Гран-при», а Нурмагомедова, который 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту и завоевал пояс в лёгком весе, назвали «долгожданным чемпионом из России».
«Он первый чемпион UFC из России. На турнире UFC 6 он завоевал чемпионский пояс. Чтобы победить на таком турнире, нужно было победить трёх разных соперников за один вечер.
Я уважаю то, что Хабиб делает сейчас, но он дерётся два раза в год. Это намного легче. Представьте три боя за вечер, и ты не знаешь, кто станет твоим соперником до пресс-конференции за сутки до стартового гонга. Это нереально сейчас.
И у нас тогда правил-то толком не было, можно было лежачего избивать чем хочешь, хоть коленями. Это очень тяжело. Так что Олег был первым российским чемпионом UFC, это нельзя у него забрать», — цитирует Дэйви «Спорт-экспресс».
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