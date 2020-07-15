«Пойду поохочусь на хейтеров». Олейник опубликовал фотографию с ружьём

Российский боец UFC Алексей Олейник опубликовал фотографию с ружьём в своём «инстаграме».



«Пойду поохочусь на хейтеров», — иронично подписал фотографию Алексей Олейник.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Олейника.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис, бой состоится 8 августа.



На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

Ранее Олейник опубликовал архивную фотографию из своего первого тренировочного зала.