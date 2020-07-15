«Пойду поохочусь на хейтеров». Олейник опубликовал фотографию с ружьём
Российский боец UFC Алексей Олейник опубликовал фотографию с ружьём в своём «инстаграме».
«Пойду поохочусь на хейтеров», — иронично подписал фотографию Алексей Олейник.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Олейника.
Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис, бой состоится 8 августа.
На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.
Ранее Олейник опубликовал архивную фотографию из своего первого тренировочного зала.
«1996 год. Когда тренировался ещё без носков». Олейник показал ретрофотографию из зала
- 15 июля 2020
-
19:44
-
19:00
-
17:20
-
16:22
-
16:02
-
15:19
-
14:42
-
14:01
-
13:02
-
11:50
-
11:08
-
10:01
-
09:03
-
04:09
-
00:56
- 14 июля 2020
-
22:56
-
21:57
-
21:14
-
20:02
-
18:56
-
17:50
-
16:04
-
15:00
-
14:36
-
14:03
-
13:01
-
12:01
-
11:12
-
10:01
-
09:05
-
00:14
- 13 июля 2020
-
22:00
-
20:53
-
19:46
-
17:37
Партнерский контент