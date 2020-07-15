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«Пойду поохочусь на хейтеров». Олейник опубликовал фотографию с ружьём

«Пойду поохочусь на хейтеров». Олейник опубликовал фотографию с ружьём
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Алексей Олейник опубликовал фотографию с ружьём в своём «инстаграме».

«Пойду поохочусь на хейтеров», — иронично подписал фотографию Алексей Олейник.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Олейника.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис, бой состоится 8 августа.

На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

Ранее Олейник опубликовал архивную фотографию из своего первого тренировочного зала.

«1996 год. Когда тренировался ещё без носков». Олейник показал ретрофотографию из зала
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