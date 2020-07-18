«Готовы пойти на максимальную жёсткость». Уайт — о предстоящем бое с Поветкиным

Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от боя с россиянином Александром Поветкиным.

«Два года назад я сказал Поветкину, что хочу провести с ним бой. Это случилось после того, как он нокаутировал моего друга Дэвида Прайса. Спустя два года мы пришли к этому бою и готовы пойти на максимальную жёсткость», — написал Уайт на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 22 августа Уайт сразится с российским тяжеловесом Александром Поветкиным. Поединок пройдёт на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна. На счету британца 27 побед и одно поражение в профессиональном боксе, у россиянина 35 побед, два поражения и одна ничья.

Изначально эта встреча должна была состояться в мае, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.