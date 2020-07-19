Долидзе нокаутировал Ибрагимова в первом раунде на UFC Fight Night 172

Российский боец Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде боя, состоявшегося в рамках UFC Fight Night 172, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Спортсмены начали бой осторожно, провоцировали друг друга на активные действия, вели тонкую тактическую игру. Долидзе в какой-то момент первого раунда даже оказался на канвасе, но Хадис не сумел извлечь выгоды из этой ситуации, а уже в следующей атаке Ибрагимов наткнулся на колено соперника, оказался на настиле и получил ещё несколько тяжёлых ударов. Судья вынужден был остановить бой.
В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигередо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги. В соглавном бою будут драться Джек Харманссон и Келвин Гастеллум.
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