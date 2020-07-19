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Фигейредо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории

Фигейредо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2. В главном событии встретились бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона лиги.

Бой завершился в первом раунде победой Фигейредо. По ходу боя бразилец трижды отправил соперника в нокдаун. После последнего Дейвисон нанёс сопернику несколько жесточайших ударов локтями. В итоге американец потерял сознание, и бой был остановлен.

Ранее российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом, россиянин Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде, а ещё один представитель от России Аскар Аскаров единогласным решением победил Алешандре Пантожу.

UFC 2020. UFC Fight Night 172, Абу-Даби, ОАЭ
Дейвисон Фигейреду (W) - Джозеф Бенавидес
19 июля 2020, воскресенье. 05:30 МСК
Дейвисон Фигейреду
Окончено
TKO
Джозеф Бенавидес
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