Фигейредо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2. В главном событии встретились бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона лиги.
Бой завершился в первом раунде победой Фигейредо. По ходу боя бразилец трижды отправил соперника в нокдаун. После последнего Дейвисон нанёс сопернику несколько жесточайших ударов локтями. В итоге американец потерял сознание, и бой был остановлен.
Ранее российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом, россиянин Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде, а ещё один представитель от России Аскар Аскаров единогласным решением победил Алешандре Пантожу.
- 19 июля 2020
-
05:30
-
05:22
-
03:45
-
03:13
-
03:06
-
03:01
-
00:56
- 18 июля 2020
-
23:44
-
22:49
-
21:35
-
20:19
-
19:18
-
19:05
-
18:38
-
17:47
-
16:50
-
15:39
-
14:44
-
13:23
-
12:00
-
11:03
-
09:39
-
05:26
-
00:23
- 17 июля 2020
-
23:41
-
22:55
-
21:57
-
21:46
-
20:53
-
19:41
-
18:20
-
17:20
-
16:01
-
15:05
-
14:02