Фигейредо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2. В главном событии встретились бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона лиги.

Бой завершился в первом раунде победой Фигейредо. По ходу боя бразилец трижды отправил соперника в нокдаун. После последнего Дейвисон нанёс сопернику несколько жесточайших ударов локтями. В итоге американец потерял сознание, и бой был остановлен.



Ранее российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом, россиянин Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде, а ещё один представитель от России Аскар Аскаров единогласным решением победил Алешандре Пантожу.