«Окружай себя величием». Холифилд показал фото с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Эвандер Холифилд опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он и другой бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко.

«Окружай себя величием», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Эвандера Холифилда.

57-летний Холифилд — абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (1988), чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA (1986-1988), IBF (1987-1988), WBC (1988), абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории (1990-1992), чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBC (1990-1992), IBF (1990-1992, 1993-1994, 1997-1999), WBA (1990-1992, 1993-1994, 1996-1999, 2000-2001), WBF (2010-2011).

44-летний Кличко — чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015).