Федерация бокса Санкт-Петербурга выпустила клип на песню «Везувий» памяти Максима Дадашева

В день годовщины смерти российского боксёра Максима Дадашева федерация бокса Санкт-Петербурга совместно с рэп-исполнителем KREC выпустила видеоклип на песню «Везувий» в память о спортсмене. Видео было опубликовано на YouTube-канале исполнителя.



Дадашев скончался в США 23 июля 2019 года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF. Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Субриэль Матиас.

Права на видео принадлежат Kitchen Records. Посмотреть видео можно на YouTube-канале fuze krec.

Ранее Елизавета Апушкина, вдова российского боксёра Максима Дадашева, рассказала, какие проблемы со здоровьем возникли у неё после его смерти.