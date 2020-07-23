Федерация бокса Санкт-Петербурга выпустила клип на песню «Везувий» памяти Максима Дадашева

В день годовщины смерти российского боксёра Максима Дадашева федерация бокса Санкт-Петербурга совместно с рэп-исполнителем KREC выпустила видеоклип на песню «Везувий» в память о спортсмене. Видео было опубликовано на YouTube-канале исполнителя.
Дадашев скончался в США 23 июля 2019 года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF. Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Субриэль Матиас.
Права на видео принадлежат Kitchen Records. Посмотреть видео можно на YouTube-канале fuze krec.
Ранее Елизавета Апушкина, вдова российского боксёра Максима Дадашева, рассказала, какие проблемы со здоровьем возникли у неё после его смерти.
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