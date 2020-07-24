«Какой-то цирк». Цзю — о бое Тайсона и Джонса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал новость о том, что 12 сентября бывший абсолютный чемпион в тяжёлом весе Майк Тайсон и бывший чемпион в пяти весовых категориях Рой Джонс проведут выставочный поединок.

«Бой Тайсона и Роя Джонса мне не очень интересен. Это вообще сложно назвать боем. Единственный стимул — выйти и заработать денег.

В последнее время устраивают какой-то цирк. Они будто меняют спорт на дополнительное зрелище. Это же вообще показательный бой, тут никому не будет дела до победы. Я в этом не вижу ничего хорошего.

Но всё же я хорошо знаком с обоими спортсменами. Если всё же этот бой состоится, я обязательно посмотрю его. Но спорта здесь мало», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.