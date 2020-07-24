Минаков: Емельяненко просто деклассировали, Исмаилов показал его слабые стороны

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал результат главного боя турнира АСА 107. Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом.

«Я не скажу, что исход неожиданный. Неожиданно то, что в одну калитку. Поединок конкурентный, и я это говорил. Но он получился вообще наоборот, все ждали небольшого преимущества Саши, а его просто деклассировали.

Мага показал слабые стороны Емельяненко. Все люди, которые разбираются в боях, и так их знали. Исмаилов показал, что они не только слабые, но и просто отсутствуют: а именно защита и борьба. Боевое самбо — такой вид спорта, где можно выиграть и без борьбы. Саша и позиционирует себя как ударник.

Магомед молодец и отработал весь свой план на сто процентов. Бой получился зрелищный, хоть и был в партере. На лице у Саши всё было видно.

Если говорить о габаритах, то дело не в них, а в навыках. Пусть разница даже в 20 килограммов, в тяжёлом весе разница иногда и больше. Если Сашу поставить, например, со Шлеменко, то я бы не сказал, что Емельяненко смог бы с ним конкурировать. Лёгкий боец будет поднимать не меньше и приседать не меньше. Мага очень быстро и классно одёргивал. Саша привык драться на своей дистанции и навязывать темп, а тут Исмаилов ему навязал свой сценарий. Емельяненко просто потерялся.

Если вспомнить зарождение UFC, то там маленькие бойцы дрались с тяжёлыми, и очень успешно. Повторюсь, дело только индивидуальных навыках», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.