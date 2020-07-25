Ян назвал Орловского «чистой шкурой»

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян оскорбил экс-чемпиона лиги в тяжёлом весе Андрея Орловского, назвав его «чистой шкурой». Россиянину не понравился ответ Андрея о его впечатлениях по бою Петра с Жозе Альдо.

«Как бой Петра Яна с Жозе Альдо? Да я принципе просто рад за Екатеринбург. Рад за клуб „Архангел Михаил“, за Игоря Алексеевича Алтушкина, за Антона, Колю, Анну. Им нужна была эта победа, рад за них, поздравляю», — сказал Орловский, отвечая на вопрос подписчика в «Инстаграме».

Ян снял этот ответ Орловского на видео, а на запись наложил фразу «чистая шкура».

Напомним, в прошлом Орловский рассказывал о небольшом конфликте между ним и Петром Яном, отметив, что россиянин не захотел пообщаться, когда Андрей сам проявил инициативу на одном из турниров UFC.