Бой Олейника с Льюисом станет главным событием турнира UFC Vegas 6

Поединок российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника с американцем Дерриком Льюисом станет главным событием турнира UFC Vegas 6.

Турнир пройдёт 8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Посмотреть запись можно в «твиттере» UFC.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис. Напомним, россиянин выступает в UFC с 2014 года. За это время он провёл 12 поединков, победив восемь раз, а ещё четыре раза проиграв. На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.