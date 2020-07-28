Бой Олейника с Льюисом станет главным событием турнира UFC Vegas 6
Поединок российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника с американцем Дерриком Льюисом станет главным событием турнира UFC Vegas 6.
Турнир пройдёт 8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Посмотреть запись можно в «твиттере» UFC.
Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис. Напомним, россиянин выступает в UFC с 2014 года. За это время он провёл 12 поединков, победив восемь раз, а ещё четыре раза проиграв. На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.
Боец UFC Алексей Олейник показал видео с удавом
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