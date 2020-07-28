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Дмитрий Губерниев — о смертельной драке боксёра: ублюдок должен ответить сполна

Дмитрий Губерниев — о смертельной драке боксёра: ублюдок должен ответить сполна
Бокс/ММА 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансный инцидент, произошедший в Барнауле. В ночь с 27 на 28 июля там произошла уличная драка, в результате которой скончался мужчина. 40-летний Павел Рохлов подрался с боксёром Михаилом Старцевым и чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной. После пропущенного от Старцева удара Рохлов скончался.

«Смерть по неосторожности? Считаю, это убийство! За смерть Павла Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Некоторые свидетели утверждают, что Ворогушина и Старцев были пьяны. Боксёр уже задержан. Сейчас ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В Барнауле в драке с боксёром и чемпионкой мира по кикбоксингу умер мужчина
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