Александр Усик в боксёрских перчатках станцевал под хит MiyaGi & Эндшпиль

Украинский боксёр Александр Усик опубликовал в «Инстаграме» новую запись. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе станцевал в боксёрском зале у груши под хит российского дуэта MiyaGi & Эндшпиль «Тамада».
«Танцую, тренируюсь и жду боя с Дереком Чисорой», — сказал Усик.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Усика.
Александр Усик должен провести поединок с Дереком Чисорой. Их встреча откладывалась уже несколько раз. Поединок с британцем станет для Усика вторым в карьере в супертяжёлом весе. В дебютном бою в этой весовой категории он победил Чазза Уизерспуна.
Чисора — бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе. Усик говорил, что хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа — топовыми бойцами дивизиона.
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