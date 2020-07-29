«Гэтжи будет попроще, чем Сен-Пьер». Шлеменко — о соперниках Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил шансы действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в боях с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября. Что касается поединка Хабиб — Сен-Пьер, то, по словам президента UFC Даны Уайта, такой схваткой россиянин может закончить карьеру. Напомним, Сен-Пьер, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, официально закончил карьеру в феврале 2019 года.

«Хабиб хочет остаться непобеждённым. Будет стараться это сделать. До этого же у него получалось. И здесь все шансы, почему нет? Сложно сказать, с кем лучше провести последний бой в карьере. Хабибу виднее. Вариантов у него много.

Гэтжи будет попроще, чем Сен-Пьер. Лучше сначала подраться с ним и посмотреть, как сейчас будет получаться. Хабиб уже возобновил тренировки. Сейчас у него есть отличный стимул и мотивация — делать всё ради отца. Хабиб — это главное дело Абдулманапа Нурмагомедова. Он отдал всю жизнь на то, что мы сейчас видим в Хабибе. Поэтому Хабиб будет достойно продолжать это дело», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.