Чимаев — Макгрегору: умоляй меня

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, ответил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

Напомним, ранее Чимаев вызвал на поединок сразу троих бойцов: Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора. Ирландец написал, что согласен на поединок.

«Умоляй меня», — написал Чимаев в своём «твиттере» в ответ на твит Макгрегора.

На турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в минувшие выходные, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.

Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.