Нурмагомедов будет готовиться к бою с Гэтжи в России

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов проведёт подготовку к поединку с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи в России. Об этом в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани рассказал бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье, напарник Нурмагомедова по тренировкам.
Кормье добавил, что Хавьер Мендес, который традиционно помогает Хабибу готовиться к поединкам, прилетит в Россию после турнира UFC 252, который состоится 15 августа.
Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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