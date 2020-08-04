Турнир ACA 108 пройдёт в Грозном без зрителей

Промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) 8 августа проведёт турнир по смешанным единоборствам в Грозном без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ACA.

Полный кард турнира

Венер Галиев (31-11) – Амирхан Адаев (16-3)

Денис Смолдарев (14-6) – Алихан Вахаев (9-2)

Замир Арипшев (9-1) – Адлан Батаев (12-2)

Дмитрий Парубченко (14-1) – Джихад Юнусов (16-5)

Магомедрасул Гасанов (13-2) – Хусейн Кушагов (13-5)

Эрлан Улукбеков (7-2) – Абдул-Рахман Темиров (12-5)

Расул Шовхалов (17-6) – Александр Бутенко (48-15)

Махарбек Каргинов (12-2) – Мурад Каламов (10-3)

Дмитрий Микуца (10-4) – Артур Астахов (18-6)

Байзет Хатхоху (6-3) – Адам Алиев (9-3)

Нурберген Шарипов (9-2) – Павел Витрук (15-3).

Напомним, на предыдущем турнире ACA, который 24 июля состоялся в Сочи, Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Емельяненко.