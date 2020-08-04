Президент ACA назвал возможную дату реванша Емельяненко — Исмаилов

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Александр Яценко рассказал, когда может пройти матч-реванш с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

«Пока не обсуждали. Мы составили график, согласно которому каждые две недели у нас будет проходить по мероприятию. Поэтому сейчас все наши мысли о грядущих шоу.

Кроме того не считаю, что этот бой будет уместен раньше весны 2021 года. Каждый из спортсменов должен провести по одной-две схватки с другими оппонентами. В этом случае появится повод для реванша», — приводит слова Яценко «RT на русском».