Президент ACA назвал возможную дату реванша Емельяненко — Исмаилов

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Александр Яценко рассказал, когда может пройти матч-реванш с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.
«Пока не обсуждали. Мы составили график, согласно которому каждые две недели у нас будет проходить по мероприятию. Поэтому сейчас все наши мысли о грядущих шоу.
Кроме того не считаю, что этот бой будет уместен раньше весны 2021 года. Каждый из спортсменов должен провести по одной-две схватки с другими оппонентами. В этом случае появится повод для реванша», — приводит слова Яценко «RT на русском».
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