Эдди Хирн предсказал «катастрофу» в бою Тайсон — Джонс
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что думает по поводу выставочного поединка с участием знаменитых боксёров 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса.
Напомним, выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться нокаутировать соперника.
«Комиссия заявила, что они не должны стремиться к нокауту. Представляете? То есть Тайсон выходит на ринг в поисках нокаута, а ему машут рукой, приказывая остановиться. Это абсолютная катастрофа», — цитирует Хирна BoxingScene.
Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном. В 1997-м Майк откусил ухо Холифилду
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