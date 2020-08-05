Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Эдди Хирн предсказал «катастрофу» в бою Тайсон — Джонс

Эдди Хирн предсказал «катастрофу» в бою Тайсон — Джонс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что думает по поводу выставочного поединка с участием знаменитых боксёров 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса.

Напомним, выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться нокаутировать соперника.

«Комиссия заявила, что они не должны стремиться к нокауту. Представляете? То есть Тайсон выходит на ринг в поисках нокаута, а ему машут рукой, приказывая остановиться. Это абсолютная катастрофа», — цитирует Хирна BoxingScene.

Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном. В 1997-м Майк откусил ухо Холифилду
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020