Вартанян прокомментировал вызов Магомедшарипова в адрес Волкановски

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал желание Забита Магомедшарипова подраться с чемпионом UFC в полулёгком весе Александером Волкановски. Напомним, у Магомедшарипова сорвался бой с Яиром Родригесом, который получил травму, после чего россиянин вызвал на бой Волкановски.

«Думаю, Родригес действительно получил травму. Он же так говорит.

Заслужил ли Забит титульный бой? Логика простая: если бой интересен, он состоится. Даже если ты пятый в очереди или десятый, но если есть интерес, то ты будешь драться.

Поэтому здесь всё зависит от Забита. Если он сможет раскрутить свой возможный бой с Волкановски, то будет драться. Тем более он может победить в этом бою», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.