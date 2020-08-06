Вартанян прокомментировал вызов Магомедшарипова в адрес Волкановски

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал желание Забита Магомедшарипова подраться с чемпионом UFC в полулёгком весе Александером Волкановски. Напомним, у Магомедшарипова сорвался бой с Яиром Родригесом, который получил травму, после чего россиянин вызвал на бой Волкановски.
«Думаю, Родригес действительно получил травму. Он же так говорит.
Заслужил ли Забит титульный бой? Логика простая: если бой интересен, он состоится. Даже если ты пятый в очереди или десятый, но если есть интерес, то ты будешь драться.
Поэтому здесь всё зависит от Забита. Если он сможет раскрутить свой возможный бой с Волкановски, то будет драться. Тем более он может победить в этом бою», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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